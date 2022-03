Ucraina: Pd, 'in commissione chiederemo spiegazioni a Petrocelli'**

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Il Pd chiederà "spiegazioni" sulle sue ultime affermazioni a Vito Petrocelli nella seduta della commissione Esteri che si terrà nel pomeriggio al Senato. Fonti parlamentari dem spiegano all'Adnkronos che, prima di qualunque determinazione, l'intenzione è quella di ascoltare l'esponente pentastellato e "chiedere conto, nelle sedi opportune, di quello che ha detto".

Certo, osserva un senatore Pd, "se conferma quanto ha detto, è libero di esprimere le sue opinioni. Ma non come presidente di commissione, ma come senatore semplice".