Ucraina, Pechino: invieremo il nostro inviato speciale in Ucraina

Milano, 12 mag. (askanews) – La Cina ha annunciato che il suo inviato speciale, capo delegazione per le consultazioni sul conflitto in Ucraina, si recherà a Kiev e in altre capitali europee, poi a Mosca, per discutere una “soluzione politica” del conflitto. “Siamo tutti preoccupati per la situazione e chiediamo tutti la pace e una soluzione politica, che la Cina rappresenta e ha chiesto fin dal primo giorno dello scoppio del conflitto – ha dichiarato il ministro degli Esteri Qin Gang – Quindi la Cina continuerà a svolgere un ruolo pacifico e costruttivo per facilitare una soluzione pacifica e politica alla crisi. La Cina invierà il suo inviato speciale in Ucraina nel prossimo futuro”.

