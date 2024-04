Ucraina, Pechino: non tolleriamo critiche o pressioni sui legami con la Russia

Pechino, 10 apr. (askanews) – La Cina ha fatto sapere che non accetterà “critiche o pressioni” sui suoi legami con la Russia, dopo che Washington ha avvertito che riterrà Pechino responsabile se Mosca fa progressi nell’offensiva in Ucraina.

“Per quanto riguarda la crisi ucraina – ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning – la Cina ha sempre avuto una posizione obiettiva e si adopera attivamente per chiedere la pace e promuovere i colloqui. Abbiamo sempre svolto un ruolo costruttivo in tal senso. Possiamo dire che Cina e Russia hanno il diritto di impegnarsi in una normale cooperazione economica e commerciale. Questo tipo di cooperazione non dev’essere ostacolato o limitato e la Cina non accetta critiche o pressioni. Se qualche Paese è veramente preoccupato per la pace in Ucraina e spera in una rapida fine della crisi, dovrebbe prima riflettere sulle cause alla radice della crisi e compiere seriamente azioni concrete per il raggiungimento della pace”.