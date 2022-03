Ucraina: Pechino, 'pronti a ruolo costruttivo per facilitare negoziati Mosca-Kiev'**

Pechino, 30 mar. (Adnkronos) – La Cina è pronta a svolgere un ruolo costruttivo per facilitare i negoziati fra Russia e Ucraina, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, citato dall'agenzia russa Tass. "Continueremo a svolgere un ruolo costruttivo e a fornire assistenza per la normalizzazione della situazione in Ucraina", ha aggiunto in un briefing con la stampa.

"Intendiamo interagire con ognuna delle parti interessate per concludere a breve il conflitto armato fra Russia e Ucraina", ha quindi precisato.