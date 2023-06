Ucraina: Pentagono ha sovrastimato di 6,2 mld di dollari valore armi inviate

Washington, 21 giu. (Adnkronos) - Il Pentagono afferma di aver sovrastimato il valore delle armi che ha inviato all'Ucraina di 6,2 miliardi di dollari - circa il doppio delle stime iniziali - risultando in un surplus che verrà utilizzato per futuri pacchetti di sicurezza. Una revisione d...

Washington, 21 giu. (Adnkronos) – Il Pentagono afferma di aver sovrastimato il valore delle armi che ha inviato all'Ucraina di 6,2 miliardi di dollari – circa il doppio delle stime iniziali – risultando in un surplus che verrà utilizzato per futuri pacchetti di sicurezza. Una revisione dettagliata dell'errore contabile – ha affermato la portavoce del Pentagono Sabrina Singh – ha rilevato che era stato preso in considerazione il costo di sostituzione piuttosto che il valore contabile delle apparecchiature disponibili.

A maggio il Pentagono aveva fatto un annuncio simile, dichiarando di aver sovrastimato il valore delle munizioni, dei missili e di altre attrezzature di circa 3 miliardi di dollari. Ieri la Singh ha affermato che i calcoli finali hanno mostrato che c'è stato un errore di 3,6 miliardi di dollari nell'anno fiscale in corso e di 2,6 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2022, che si è concluso il 30 settembre. Di conseguenza, il Pentagono dispone di denaro aggiuntivo da utilizzare per sostenere l'Ucraina nella sua controffensiva contro la Russia. "Rientrerà nel plafond di denaro che abbiamo stanziato", ha detto la Singh.