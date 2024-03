Ucraina, per la prima volta una delegazione Nato a Kiev dall'inizio della guerra

Kiev, 21 mar. (askanews) – I due hanno discusso delle esigenze di difesa prioritaria dell’Ucraina e della necessità di sistemi di difesa aerea aggiuntivi che possono aiutare a proteggere in modo più affidabile i cittadini ucraini dagli attacchi missilistici e con droni da parte dei russi.

“È un importante segnale di sostegno per la nostra società – ha scritto Zelensky sul suo canale telegram – il sostegno della NATO e degli alleati è essenziale”

Bauer ha dichiarato di essere in visita a Kiev come membro della prima delegazione dell’Alleanza a recarsi nel Paese dall’inizio del conflitto in Ucraina, nel febbraio 2022.

“La mia visita – con la prima delegazione militare della NATO a visitare l’Ucraina dopo l’invasione – testimonia il fatto che la NATO e l’Ucraina sono più vicine di quanto lo siano mai state”, ha detto l’ammiraglio al Forum sulla sicurezza di Kiev.

Nel frattempo, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che la questione dell’adesione dell’Ucraina all’Alleanza non è una questione di possibilità, ma di tempo.

“Stiamo contribuendo a rendere le vostre forze e le vostre attrezzature più interoperabili con gli alleati della NATO. In preparazione al giorno in cui l’Ucraina si unirà all’alleanza. Non è una questione di se, ma di quando”, ha detto Stoltenberg in un video discorso al forum sulla sicurezza.

(Immagini da Telegram)