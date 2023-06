Ucraina: Peskov, 'alcune proposte dei paesi africani potrebbero essere attuate'

Mosca, 19 giu. (Adnkronos) - Le proposte dei paesi africani per una soluzione in Ucraina contengono idee che potrebbero essere attuate. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dopo che sabato il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto colloqui con i rappresentanti di se...

Mosca, 19 giu. (Adnkronos) – Le proposte dei paesi africani per una soluzione in Ucraina contengono idee che potrebbero essere attuate. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dopo che sabato il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto colloqui con i rappresentanti di sette stati africani, con i quali ha discusso delle possibili soluzioni nel conflitto in Ucraina.

Peskov ha osservato che il dialogo con i paesi africani continuerà. "Anche al vertice Russia-Africa, che si terrà tra un mese a San Pietroburgo", ha aggiunto.