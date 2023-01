Ucraina: Peskov, 'Putin parlerà con il direttore dell'Aiea se necessario'

Mosca, 12 gen. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin parlerà con il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Rafael Grossi, se necessario, ma tale incontro non è attualmente nel programma di lavoro del presidente russo. Lo ha dett...

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin parlerà con il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Rafael Grossi, se necessario, ma tale incontro non è attualmente nel programma di lavoro del presidente russo. Lo ha detto il portavoce presidenziale Dmitry Peskov, precisando con i giornalisti che "non ci sono incontri programmati di Putin con Grossi" e aggiungendo che il presidente russo e il capo dell'Aiea hanno concordato durante il loro incontro a San Pietroburgo lo scorso ottobre "di portare avanti il ​​dialogo se necessario."

"Ecco perché, se dovesse sorgere la necessità e ci fosse una richiesta corrispondente, è sicuramente possibile un colloquio telefonico o un incontro", ha detto il portavoce del Cremlino.

L'ultima volta che Putin e Grossi si sono incontrati è stato nell'ottobre 2022, a San Pietroburgo. Il direttore generale dell'Aiea ha definito le relazioni con il leader russo estremamente importanti dal punto di vista della sicurezza degli impianti nucleari, compresa la centrale nucleare di Zaporizhzhia .

Peskov ha aggiunto che "i partner chiave di Grossi con cui parlare sulla questione sono Rosatom (la società russa per l'energia nucleare civile) e il suo direttore generale Likhacyov, nonché il ministero degli Esteri russo".

Il portavoce presidenziale ha osservato che la situazione relativa alla centrale nucleare di Zaporizhzhia "è ancora allarmante", aggiungendo che "la parte ucraina ritiene accettabile il fatto di continuare a bombardarla". Ieri Grossi ha annunciato di avere in programma di visitare l'Ucraina la prossima settimana e possibilmente di recarsi successivamente in Russia, accennando a un incontro con il presidente russo Putin.