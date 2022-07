Ucraina: Peskov, 'ritorsioni qualora a Russia fosse impedito accesso area Schengen'

Mosca, 26 lug. (Adnkronos) – Il Cremlino ha affermato che le autorità russe adotteranno misure di ritorsione in caso di divieto ai cittadini russi di accesso nell'area Schengen. Lo ha dichiarato il portavoce del presidente russo Vladimir Putin Dmitry Peskov, spiegando alla stampa che "non possiamo escludere azioni" come l'esclusione da Schengen, ma "sarebbe gravissimo e naturalmente comporterebbero ritorsioni da parte di Mosca".

"Tuttavia, vorrei sperare per il meglio – ha aggiunto – sperando che non si arrivi a questo e che prevalga il buon senso".