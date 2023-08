Ucraina: Peskov, 'Russia è sempre stata e rimane un affidabile fornitore di grano'

Mosca, 3 ago. (Adnkronos) – La Russia è sempre stata e rimane un affidabile fornitore di grano. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando la dichiarazione del responsabile della politica estera dell'Ue, Josep Borrell, secondo cui la Federazione Russa intende creare dipendenza nei paesi in via di sviluppo con le sue forniture di grano a basso costo. "Non è assolutamente così – ha spiegato – La Russia è sempre stata e resta un fornitore affidabile e adempie a tutti i suoi obblighi".

Il portavoce del Cremlino ha inoltre osservato che la Russia potrebbe meglio soddisfare la crescente domanda di grano, "se non fosse per quelle restrizioni sanzionatorie illegali dal punto di vista del diritto internazionale" che deve affrontare.