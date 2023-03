Ucraina: Peskov, 'Xi deciderà in autonomia se incontrare Zelensky'

Mosca, 29 mar. (Adnkronos) – "Conosciamo la posizione equilibrata della Cina, la lodiamo molto e crediamo che il leader cinese decida da solo l'opportunità di alcuni contatti". Lo ha detto il ​​​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando la possibilità di un contatto tra Xi Jinping e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Non abbiamo il diritto di fornire consigli su questo problema", ha aggiunto.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, scrive la Tass, ha affermato che la Cina è rimasta in contatto con tutte le parti in conflitto. Per quanto riguarda l'invito di Zelensky al presidente cinese Xi Jinping a visitare l'Ucraina, il ministero degli Esteri ha precisato di non avere avuto alcuna informazione in proposito.