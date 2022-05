Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Non mi dimetto perché sento di rappresentare la Costituzione, la volontà degli italiani che non hanno più partiti che la rappresentino in Parlamento. Onorerò gli impegni per la pace e il dialogo internazionale che ho preso con gli elettori nel 2018".

Lo scrive su Twitter il presidente della commissione Esteri del Senato Vito Petrocelli.