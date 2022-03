Ucraina: Petrocelli vota contro maggioranza, 11 assenti M5S, 7 Lega**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Il senatore M5S Vito Petrocelli, presidente della commissione Esteri, ha votato contro la risoluzione presentata dalla maggioranza e da Fratelli d'Italia sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla crisi ucraina. Assenti undici senatori M5S, alcuni in congedo o in missione, come il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, e i sottosegretari Barbara Floridia e Pierpaolo Sileri.

Sette gli assenti della Lega, tra i quali Armando Siri.