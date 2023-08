Ucraina, petroliera russa attaccata da un drone navale nello stretto di Kerch

Kerch, 5 ago. (askanews) – Queste immagini mostrano l’attacco a una petroliera russa in navigazione nello Stretto di Kerch da parte di un drone, un natante ucraino a pilotaggio remoto.

Secondo quanto dichiarato dall’agenzia federale russa per il trasporto marittimo, a bordo non sono state registrate vittime.

L’attacco ha paralizzato temporaneamente anche il traffico sul ponte di Kerch che collega la penisola di Crimea alla Russia.

Intanto a Jeddah, in Arabia Saudita sono cominciati i colloqui per trovare una soluzione diplomatica al conflitto ucraino.

“Questo è molto importante – ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio – perché su questioni come la sicurezza alimentare, il destino di milioni di persone in Africa, in Asia e in altre parti del mondo, dipende direttamente da quanto velocemente il mondo si muove per attuare la Formula della Pace”.