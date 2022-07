Kiev, 11 lug. (Adnkronos) – In Ucraina più di settemila militari sono considerati dispersi, alcuni dei quali sono prigionieri. Lo ha dichiarato il commissario ucraino per le Questioni delle persone scomparse in circostanze speciali Oleg Kotenko.

"Oltre ai i militari delle forze armate – ha aggiunto – ci sono scomparsi fra i membri della Guardia nazionale, fra le guardie di frontiera e fra le Guardia di Sicurezza (Sbu)".