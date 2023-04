Ucraina: Picierno, 'aggressione Russia viene vista con lenti novecentesche'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina viene vista da molti con lenti novecentesche, e vengono lette in modo polarizzante e semplicistico le iniziative diplomatiche della Santa Sede". Lo dice Pina Picierno in un'intervista al quotidia...

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina viene vista da molti con lenti novecentesche, e vengono lette in modo polarizzante e semplicistico le iniziative diplomatiche della Santa Sede". Lo dice Pina Picierno in un'intervista al quotidiano 'Domani'.

"Invece sono frutto dell’esercizio di un soft power necessario, che caratterizza l’iniziativa diplomatica del Vaticano, con fortune alterne. Rispetto la posizione di Papa Francesco, è il tentativo di mantenere aperta una finestra di dialogo. Ma al negoziato l’Ucraina deve arrivare integra. Giovanni Paolo II diceva che 'non c’è pace senza giustizia e non c’è giustizia senza perdono' e da cattolica impegnata in politica utilizzo questa bussola", conclude Picierno.