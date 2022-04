Ucraina: Pietrangeli, 'russi fuori da Wimbledon? Decisione politica, dubito che Roma la segua'

Roma, 22 apr. – (Adnkronos) – "E' una decisione politica degli inglesi che io trovo sbagliata e mi auguro che Roma non faccia altrettanto. La politica non dovrebbe mai entrare nello sport. Trovo ingiusto che a pagare siano i giocatori che non hanno colpe.

Al limite posso capire la decisione di escludere la nazionale russa non i singoli giocatori". Così all'Adnkronos l'ex capitano azzurro di Coppa Davis Nicola Pietrangeli, in merito alla decisione degli organizzatori di Wimbledon di escludere i tennisti russi e bielorussi dalla terza prova stagionale del Grande Slam che si disputerà dal 27 giugno al 10 luglio. Una decisione che potrebbe essere seguita anche dagli Internazionali Bnl d'Italia che si disputerà tra meno di tre settimane al Foro Italico a Roma.

"L'altro giorno alla presentazione degli Internazionali Bnl d'Italia c'era la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli e il presidente della Fit Angelo Binaghi e l'argomento non è saltato fuori, penso che Roma non escluderà russi e bielorussi", conclude il due volte vincitore del Roland Garros.