Home > Askanews > Ucraina, Pistorius: Paesi con Leopard addestrino militari ucraini Ucraina, Pistorius: Paesi con Leopard addestrino militari ucraini

Berlino, 24 gen. (askanews) – La Germania non ha ancora dato il via libera sull’invio dei suoi carri armati Leopard in Ucraina, ma l ministro della Difesa Boris Pistorius ha “apertamente incoraggiato “i paesi partner che dispongono di carri armati Leopard operativi a iniziare ad addestrare le forze ucraine su quei carri armati” La dichiarazione è stata rilasciata durante la conferenza stampa tenuta a Berlino con il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

Berlino, 24 gen. (askanews) - La Germania non ha ancora dato il via libera sull'invio dei suoi carri armati Leopard in Ucraina, ma l ministro della Difesa Boris Pistorius ha "apertamente incoraggiato "i paesi partner che dispongono di carri armati Leopard operativi a iniziare ad addestrare le forz...