Roma, 19 mar. (Adnkronos) – "La posizione ferma dell'Italia nel quadrante occidentale democratico, nella condanna dell'invasione in Ucraina e nella partecipazione alle sanzioni ha trovato in Guerini un riferimento sicuro per la nostra sicurezza. a lui ogni solidarietà per le minacce russe di stamane”.

Così su Twitter il senatore del Pd Gianni Pittella.