Ucraina: playoff mondiali calcio, Polonia, Svezia e R. Ceca contrarie a giocare in Russia

Roma, 24 feb. – (Adnkronos) – "Sulla base dell’attuale sviluppo allarmante del conflitto tra Russia e Ucraina, compresa la situazione della sicurezza, le Federazioni calcistiche di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca esprimono la loro ferma posizione sul fatto che le partite dei playoff per qualificarsi per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar, in programma il 24 e 29 marzo 2022, non dovrebbero essere giocate nel territorio della Federazione Russa".

Così le federazioni calcistiche di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca si dicono contrarie a giocare in territorio russo i playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo di Qatar 2022. "L’escalation militare che stiamo osservando -sottolineano le tre federazioni- comporta gravi conseguenze e una sicurezza notevolmente inferiore per le nostre squadre nazionali di calcio e le delegazioni ufficiali. Pertanto, ci aspettiamo che Fifa e Uefa reagiscano immediatamente e presentino soluzioni alternative sui luoghi in cui potrebbero essere giocate queste prossime partite di playoff”.