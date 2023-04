Ucraina: Podoliak, 'Putin ha visto per l'ultima volta i crimini commessi a Kherson e Lugansk'

Ucraina: Podoliak, 'Putin ha visto per l'ultima volta i crimini com...

Ucraina: Podoliak, 'Putin ha visto per l'ultima volta i crimini com...

Ucraina: Podoliak, 'Putin ha visto per l'ultima volta i crimini com...

Kiev, 18 apr. (Adnkronos) - "Putin ha voluto vedere per l'ultima volta i crimini commessi dalle forze russe". E' il commento espresso dal governo dell'Ucraina riguardo la visita del presidente russo Vladimir Putin nelle regioni occupate di Kherson e Lugansk.Secondo il princi...

Kiev, 18 apr. (Adnkronos) – "Putin ha voluto vedere per l'ultima volta i crimini commessi dalle forze russe". E' il commento espresso dal governo dell'Ucraina riguardo la visita del presidente russo Vladimir Putin nelle regioni occupate di Kherson e Lugansk.

Secondo il principale consigliere della presidenza ucraina Mikhailo Podoliak, "il degrado di Putin è impressionante", per il "tour speciale" effettuato in aree "occupate e devastate", dove si sono verificati "assassinii di massa" per mano delle forze russe.