Ucraina: Podolyak (consigliere Zelensky), 'in atto controffensiva Forze aeree ucraine'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "E' in atto una controffensiva delle Forze aeree ucraine in più ambiti operativi". Lo ha annunciato in un tweet il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak, aggiungendo che questo iniziativa sta costringendo "i giornalisti russi a lasciare i canali tv e i leader russi a reperire nuovi soldati pronti a morire sul nostro territorio".

Intanto, il quartier generale delle forze armate ucraine ha reso noto di aver distrutto una colonna di carri armati nella regione di Kiev.