Ucraina: Podolyak, negoziato difficile per differenza sistemi politici**

Roma, 14 mar. – (Adnkronos) – Nel negoziato fra russi e ucraini – che procede in videoconferenza – "le due parti esprimono attivamente le proprie specifiche posizioni: le comunicazioni vengono mantenute in piedi, ma è difficile". Lo segnala il consigliere della presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak, in un tweet dopo la nuova tornata di colloqui.

Podolyak osserva come "alla base della discordia ci sono i sistemi politici troppo diversi. L'Ucraina è per la libertà di dialogo all'interno della società e del consenso, la Russia invece soffoca la propria società con degli ultimatum.