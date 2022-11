Ucraina: Podolyak, 'non ci inginocchieremo, ne va della nostra esistenza...

Ucraina: Podolyak, 'non ci inginocchieremo, ne va della nostra esistenza...

Ucraina: Podolyak, 'non ci inginocchieremo, ne va della nostra esistenza...

Kiev, 19 nov. (Adnkronos) - "L'Ucraina non si inginocchierà davanti ai russi". Lo ha scritto il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak su Twitter, aggiungendo che "non è una questione di politica. È una questione che riguarda la nostra esistenza&...

Kiev, 19 nov.

(Adnkronos) – "L'Ucraina non si inginocchierà davanti ai russi". Lo ha scritto il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak su Twitter, aggiungendo che "non è una questione di politica. È una questione che riguarda la nostra esistenza" e respingendo in tal modo quelle che ha definito "teorie del complotto" sulla resa del suo Paese.