Ucraina: Podolyak, 'oggi negoziati con Russia sono impossibili'**

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – "Oggi i negoziati con la Federazione Russa sono impossibili". Ad affermarlo, nel corso di una trasmissione alla radio NV, è Mikhaylo Podolyak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky. Secondo Podolyak, le autorità russe starebbero ancora "vivendo nella loro propaganda" e nell'illusione di un "successo militare in Ucraina".

"Certo, oggi i colloqui sono sospesi. La posizione del presidente è importante per noi, quando dirà che dobbiamo avviare i negoziati, per prendere alcune posizioni, lo faremo. Ma oggi è impossibile. La Russia ancora non comprende le conseguenze della guerra -ha dichiarato Podolyak- Si illude di poter ottenere certi successi militari nell'est dell'Ucraina, ma non è così".