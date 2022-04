Ucraina: Polonia, arrestate due spie, agivano per conto dell'intelligence russa

Varsavia, 27 apr. (Adnkronos) – Il governo polacco ha diffuso un comunicato in cui annuncia l'avvenuto arresto di due spie, "un cittadino della Federazione russa e un cittadino della Bielorussia impegnati in attività di spionaggio in Polonia". Una corte ha ordinato per loro "un periodo di detenzione cautelare della durata di tre mesi".

"I due uomini arrestati il 21 e 22 aprile – si legge – sono sospettati di attività di spionaggio per conto dei servizi segreti russi. Dal materiale rinvenuto dal servizio di controspionaggio Skw è emerso che i due svolgevano attività volte ad identificare il funzionamento delle Forze armate polacche, compresa la presenza dell'esercito nella zona di confine tra Polonia e Bielorussia". A riferirne è il 'Guardian'.