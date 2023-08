Ucraina: Polonia pronta a divieto unilaterale su importazione di grano ucraino

Varsavia, 22 ago. (Adnkronos) – La Polonia, se necessario, imporrà un divieto unilaterale sull'importazione di grano ucraino dopo il 15 settembre, mentre il transito delle merci sarà preservato. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura polacco Robert Telus a Polsat News, smentendo le notizie dei media sulla spaccatura nella coalizione dei paesi che vietano l'importazione di grano ucraino e smentendo anche che il numero dei paesi membri dell'Unione Europea che si oppongono alla posizione della Polonia sulla continuazione delle misure restrittive dopo il 15 settembre è aumentato da 13 a 20.

"Per la prima volta sento che più paesi sono contrari. Ne ho parlato con molti ministri dell'Unione europea. Vedo che si capisce che è necessario costruire una coalizione. Dobbiamo costruire un meccanismo. Sono convinto che La Romania si unirà alla coalizione", ha aggiunto Telus, annunciando che la prossima settimana avrà colloqui con i rappresentanti della Slovacchia per decidere insieme "in quale direzione ci muoveremo. Attualmente non ho dubbi che la coalizione esista".