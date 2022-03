Ucraina: Porfiri (Fgi), 'non sento Kabaeva da anni ma sicuramente soffre per la situazione'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – "Alina Kabaeva sicuramente sta soffrendo, come tutto il mondo dello sport, per la situazione. Ma sono anni che non la sento, l'ultima volta è stato ai Mondiali di ritmica a Pesaro nel 2017, l'avevamo nominata ambasciatrice, ma abbiamo solo parlato dei vecchi tempi: chiacchiere normali, e nessuna guardia del corpo in giro".

Paola Porfiri, team manager della Ritmica in Federginnastica, e presidentessa dell'Aurora Fano, parla così all'Adnkronos della presunta compagna di Vladimir Putin che le cronache di questi giorni danno per rifugiata in Svizzera con i 4 figli attribuiti al leader russo. Kabaeva, giovanissima, fu anche atleta dell'Aurora: "parliamo di una vita fa, è stata una nostra ginnasta per due anni, '95 e '96, aveva quindici anni quando arrivò. In seguito l'abbiamo nominata ambasciatrice del campionato del mondo di Pesaro del 2017 ma non abbiamo affrontato nessun tipo di discorso, solo ricordato i vecchi tempi".

"Adesso so che è a capo di una cosa tipo Mediaset da noi (dal 2014 è presidente del cda della holding Gruppo nazionale per i Media, ndr), lei è molto vicina alla sua storica coach Irina Viner che è vicina a Putin, ma di quel che si dice di lei non so nulla anche perché è tutta roba top secret. Ma non mi ha mai dato questa impressione, non è venuta con i body guard: una persona come un'altra.

Capisco che questa persona oggi attiri l'attenzione perché è vicina o lo era a Putin, ma nessuno lo sa. Penso comunque ad Alina, che sicuramente soffrirà come noi per la situazione, anche se da anni non la sento. Queste cose non dovrebbero esistere e spero solo che questo delirio finisca. A giugno ci saranno i Mondiali sempre a Pesaro e sapere che non ci saranno russi e bielorussi ci pesa. Spero però che si risolva e che a giugno ci siano", conclude.