Ucraina: portavoce ministro Difesa, 'confermata la partecipazione di mercenari in favore Russia'**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Il vostro esercito sta combattendo con valore praticamente ovunque. Avete incontrato molti mercenari nemici? "Stando alle informazioni raccolte da varie fonti, ci sono conferme in massa della discesa in campo di mercenari in favore della Russia.

Su internet si trovano anche singoli messaggi di partecipazione degli stranieri nella lotta militare contro il popolo ucraino". Così risponde all'Adnkronos il colonnello Oleksandr Motuzianyk, portavoce e rappresentante ufficiale del ministro della Difesa dell'Ucraina Alexei Reznikov.

"L’Ufficio del procuratore generale ha aperto procedimenti penali riguardo alla presenza dei mercenari nel conflitto armato all’est dell’Ucraina. Purtroppo alcuni stranieri continuano a combattere per la Russia. Inoltre, in Russia è in corso una mobilitazione segreta, stanno ingaggiando in maniera attiva persone, soprattutto ex militari, che hanno partecipato alle azioni belliche in Siria, Afganistan, Cecenia", conclude.

(di Roberta Lanzara)