Ucraina, portavoce Scholz: difficile sospendere Russia da Swift

Berlino, 25 feb. (askanews) – Parlando di ulteriori sanzioni e azioni da intraprendere contro la Russia e in particolare dell’eventualità di escluderla dal sistema Swift, il meccanismo bancario cruciale per le transazioni finanziarie a livello mondiale, il portavoce del cancelliere tedesco Olaf Scholz, Steffen Hebestreit, ha precisato: “Sono un po’ sorpreso che nei resoconti della stampa si dica solo che la Germania è presumibilmente contraria. Ho notato che anche Francia e Italia, tra gli altri paesi, hanno sollevato obiezioni.

“Ci sono due punti da considerare: in primo luogo, questo è un pacchetto di sanzioni molto ben preparato che ora deve entrare in vigore molto rapidamente e prontamente; secondo, una sospensione o un ritiro dello Swift sarebbe tecnicamente complesso da preparare e avrebbe gravi conseguenze sul traffico delle transazioni in Germania e per le aziende tedesche che fanno affari con la Russia ma anche per i pagamenti delle consegne di energia e tutto questo deve essere ben preparato”.