Ucraina: premier polacco, 'asse Mosca-Pechino pericoloso'

Varsavia, 22 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha affermato che la visita di questa settimana del presidente cinese Xi Jinping al suo omologo russo Vladimir Putin è "preoccupante", allo stesso modo in cui "un asse Mosca-Pechino è pericoloso". Parlando in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo giapponese Fumio Kishida, Morawiecki ha aggiunto che "stiamo cercando di convincere Pechino a non sostenere Mosca nella sua aggressiva politica internazionale".

In questo senso, ha sottolineato che "è estremamente importante" che i Paesi del sud del mondo comprendano la "politica aggressiva" della Russia. "Abbiamo parlato molto di come mostrare al mondo" questo tipo di azioni di Mosca "in modo che non ci sia sostegno", in particolare per quanto riguarda l'invasione dell'Ucraina.

"I nostri paesi si trovano ai due estremi, ai confini con la Russia, quindi comprendiamo appieno la minaccia che l'imperialismo russo rappresenta per la pace mondiale e l'ordine internazionale", ha detto ancora il premier polacco, citato dall'agenzia polacca PAP. Morawiecki infine ha ringraziato Kishida per la sua recente visita a Kiev, in quanto "prova evidente" e "simbolo di sostegno" alle aspirazioni dell'Ucraina a mantenere la propria sovranità e integrità territoriale.