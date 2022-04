Ucraina: presentatore tv a genitori, niente cartoni russi ai figli su YouTube

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Un popolare presentatore della tv ucraina ha esorta i genitori a non far guardare su YouTube cartoni animati russi ai figli. Anatoliy Anatolich ha spiegato che facendolo si aiutano le produzioni russe a fare soldi con le visualizzazioni.

"Non mostrare ai tuoi figli contenuti russi, che sono sempre stati molto popolari in Ucraina", ha scritto su Facebook, pubblicando l'immagine di un mezzo militare russo con all'interno Masha, Orso e Simka dei Fixies. "I miei figli sanno anche chi sono I Fixies e Masha e Orso – ha aggiunto – E ora sanno che la monetizzazione e i profitti di questi personaggi vanno in Russia. E dobbiamo ricordare che mentre osserviamo Orso e Masha, i russi si stanno muovendo verso il confine ucraino con la loro artiglieria pesante".