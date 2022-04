Ucraina: presidente Corte Suprema, 'anche se Russia non riconosce l'Aja si può fare giustizia'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "L'Ucraina non ha ancora ratificato lo Statuto di Roma, ma la Costituzione dell'Ucraina prevede la possibilità di riconoscere la giurisdizione della Corte penale internazionale. Nonostante il fatto che la Russia non sia uno stato parte dello Statuto di Roma e non riconosca la giurisdizione della Corte penale internazionale, esistono molti meccanismi per assicurare alla giustizia la leadership russa.

In particolare, un tribunale internazionale speciale". Così all'Adnkronos Vsevolod Kniaziev, presidente della Corte Suprema dell'Ucraina.