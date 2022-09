Ucraina: presidente kazako promette di proteggere i russi in fuga dalla mobilitazione

Astana, 27 set. (Adnkronos) – Il presidente kazako ha assicurato che il suo Paese proteggerà i russi che entreranno in Kazakistan per sfuggire alla mobilitazione militare in corso per inviare rinforzi per combattere in Ucraina.

"In questi giorni molte persone stanno arrivando nel nostro territorio dalla Russia.

La maggior parte di esse è costretta ad andarsene a causa di una situazione disperata", ha detto Kassym-Jomart Tokayev, secondo le agenzie di stampa russe. "Dobbiamo prenderci cura di loro, garantire la loro sicurezza", ha aggiunto il presidente del Paese maggior alleato di Mosca in Asia centrale, ma che ha preso le distanze dal Cremlino riguardo l'offensiva russa in Ucraina.