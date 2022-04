Vilnius, 13 apr. (Adnkronos) – I presidenti di Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia sono diretti a Kiev per incontrare Volodymy Zelensky. Lo riporta il Guardian che cita Jakub Kumoch, un consigliere del leader polacco. Diretti a Kiev "con un messaggio forte di sostegno politico e assistenza militare", come ha scritto su Twitter il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, assicurando che "la Lituania continuerà a sostenere la battaglia dell'Ucraina per la sua sovranità e libertà".