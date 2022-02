Roma, 28 feb (Adnkronos) – "Ho scritto al ministro @robersperanza, per conto dei @Deputatipd, perché trovi misure transitorie per permettere a #profughi #Ucraini di entrare in Italia con i propri animali, anche senza passaporto sanitario. Non permettiamo alla guerra di spezzare anche questi legami d’amore!".

Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Patrizia Prestipino.