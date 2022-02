Ucraina: Prodi, 'nessuno ha interesse a una guerra, Putin ci rimetterebbe'

Roma, 14 feb (Adnkronos) – "Nessuno ha interesse a una guerra. Poi gli incidenti possono capitare, ma razionalmente Putin ci rimetterebbe l'ira di Dio da una guerra. E gli Stati Uniti abbiamo visto che hanno altre tensioni, come in Afghanistan". Lo ha detto Romano Prodi, a SkyTg24, parlando della situazione in Ucraina.

"In questo momento chi ha convenienza a una guerra? Io sono sempre stato ottimista, la situazione è tesa ma sono sereno, Oggi di più, le parole di un possibile compromesso si stanno ricevendo", ha aggiunto l'ex presidente della Commissione Ue.