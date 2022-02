Ucraina: Prodi, 'Putin realista, sa che avrebbe problemi per anni invadendo il Paese'

Roma, 14 feb (Adnkronos) – "Putin sta testando la forza della democrazia con la forza dell'energia, del potere che ha. Ma capisce, essendo realista, cosa gli capita invadendo l'Ucraina. Nascerebbero problemi per anni. Vuole che non abbia fatto questi ragionamenti?". Lo ha detto Romano Prodi a SkyTg24 Economia.

"In questo momento Putin ha approfittato del momento di debolezza dell'Occidente, che si era visto in Afghanistan, ma secondo me razionalmente non può venire uno scontro armato", ha aggiunto l'ex premier.