Ucraina, propone il suo aiuto a una profuga: poi la violenta

Una giovane profuga ucraina cade nella trappola di un polacco: le promette aiuto e poi la violenta. Ora l'uomo rischia di pagare a carissimo prezzo

Prima ha offerto il suo aiuto a una ragazza in fuga dall’Ucraina e poi la drammatica violenza sessuale. La polizia di Wroclaw, in Polonia, ha arrestato un uomo di 49 anni sospettato di aver stuprato una giovane profuga ucraina di 19 anni.

La trappola nata via web per la giovane ucraina

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’uomo avrebbe contattato la ragazza tramite una piattaforma web, offrendo il suo aiuto e protezione, ma era soloa una trappola. E’ riuscito così a far cadere nel piano la profuga che non comprendeva il polacco e cercava solo di scappare dall’orrore della guerra in Ucraina.

Violenta una profuga, ora rischia 12 anni di carcere

La triste idea del quarantanovenne che ha violentato la giovane ucraina potrebbe costare carissima.

L’uomo potrebbe ora rischiare fino a 12 anni di carcere dopo le violenze ai danni della profuga che tentava invano di fuggire dalla propria terra, presa d’assalto dai russi.

Esodo verso la Polonia

Secondo i dati ufficiali forniti dalla polizia polacca quasi 1,6 milioni di persone (1,596 milioni) sono scappate dall’Ucraina in Polonia dall’inizio della guerra, in cerca di un riparo e di un posto più sicuro.

Ma non è finita qui, visto che i numeri sono destinati a lievitare ulteriormente nelle prossime ore.

