Ucraina: Purgatori a radio Leopolda, 'conquista Mariupol potrebbe portare cessate fuoco'

Roma, 12 apr (Adnkronos) – "Putin non ha ancora davvero usato le forze speciali, le armi letali o l’aviazione, credo che il suo obiettivo sia attestarsi nel Donbass e in Crimea, la conquista di Mariupol significa avere la bretella di congiunzione, un obiettivo che ritengo possa portarlo ad un cessate il fuoco".

Lo ha detto il giornalista Andrea Purgatori, conduttore di 'Atlantide' su La7, intervistato nel podcast 'A qualcuno piace spin' oggi alle 15 su Radio Leopolda.

"Non a caso la vera battaglia si svolge lì e non altrove, se prende quella zona blocca i flussi commerciali dell’Ucraina e ha il controllo strategico del paese e poi le cose non vanno benissimo -ha spiegato Purgatori-. Una tregua sta diventando necessaria per entrambi, serve anche a Zelensky non solo a Putin".

"Quattro giorni dopo l’inizio del conflitto i due presidenti si erano seduti a un tavolo: che cosa è accaduto dopo? Quali interessi mondiali ci sono in questa guerra? L’Europa sarà quella che pagherà di più, va perseguita la strada del negoziato: Europa e Nato trovino una personalità adeguata a discutere la trattativa, incredibile sia Erdogan che, posto ci riesca , presenterà un conto salatissimo", ha aggiunto.