Ucraina, Putin appare in video dopo l'attacco al ponte di Crimea

Mosca, 17 lug. (askanews) – Vladimir Putin si mostra al Cremlino, in un primo filmato pubblico dopo l’attacco al ponte di Crimea. Putin ha avuto un incontro di lavoro con il governatore della regione di Irkutsk Igor Kobzev. Secondo il filmato e il Cremlino sono stati discussi gli indicatori socio-economici della regione, nonché le misure a sostegno dei combattenti russi in guerra in Ucraina e delle loro famiglie.