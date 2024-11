Milano, 21 nov. (askanews) – Il presidente Vladimir Putin ha detto che Mosca ritiene di essere “autorizzata” a usare le proprie armi “contro le strutture militari di quei paesi che consentono che le loro armi vengano usate contro le nostre strutture”. In un discorso alla nazione riportato dalle agenzie di stampa russe, Putin ha ammonito che Mosca “risponderà in modo deciso e proporzionato in caso di un’escalation di azioni aggressive”.