Ucraina, Putin: di nuovo minacciati dai carri armati tedeschi

Volgograd, 2 feb. (askanews) – “Sembra incredibile ma siamo di nuovo minacciati dai carri armati tedeschi con il simbolo della croce (nazista) sui fianchi. Ancora una volta si stanno preparando a combattere con la Russia in Ucraina con le mani di spregevoli seguaci di Hitler”.

Sono le parole pronunciate dal presidente russo Vladimir Putin, a Volgograd dove ha presenziato alle commemorazioni per gli 80 anni della battaglia di Stalingrado (oggi Volgograd, appunto) durante la II guerra Mondiale che vide i soldati dell’Armata rossa fronteggiarsi con la Germania e i propri alleati per il controllo della regione del Volga.

“La Russia metterà in campo ben più dei carri armati”, ha aggiunto Putin riferendosi al conflitto in Ucraina. “Chi porta la Germania di nuovo in guerra e si aspetta di vincere sul campo di battaglia – ha detto – non capisce che la guerra moderna con la Russia sarà un’altra cosa. Siamo cresciuti e abbiamo assorbito, con il latte materno, le tradizioni del nostro popolo, generazione di vincitori che ha creato il nostro Paese con il proprio lavoro, con sudore e sangue e ce lo ha trasmesso in eredità”.

La Russia oggi ha “tanti amici in tutto il mondo, compreso il continente americano – ha concluso il presidente russo – siamo sicuri della nostra vittoria”.