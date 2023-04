Home > Askanews > Ucraina, Putin in visita nelle regioni di Kherson e Luhansk Ucraina, Putin in visita nelle regioni di Kherson e Luhansk

Roma, 18 apr. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in elicottero per visitare, per la prima volta da quando sono state annesse unilateralmente dalla Russia lo scorso autunno, le regioni ucraine di Kherson e Luhansk. Putin ha fatto visita al personale militare russo di stanza a Kherson, è stato accolto dallo staff del gruppo militare Dnepr, dove ha ascoltato i rapporti dei capi militari, tra cui quello del colonnello generale Oleg Makarevich, come si vede in queste immagini. Il capo del Cremlino è venuto ad augurare anche Buona Pasqua alle truppe, che secondo il calendario ortodosso è caduta il 16 aprile. Le truppe russe si sono ritirate dal capoluogo Kherson, il capoluogo regionale, lo scorso novembre, e hanno rafforzato le loro posizioni sulla sponda opposta del fiume Dnipro in previsione della controffensiva ucraina.

