Ucraina: Putin, 'Kiev ha perso oltre 71mila uomini da inizio controffensiva'

Mosca, 12 set. (Adnkronos) – Le perdite delle forze armate ucraine dall'inizio della controffensiva hanno superato le 71mila persone. Lo ha dichiarato Vladimir Putin durante la sessione plenaria del Forum economico orientale in corso a Vladivostok.

"L'Ucraina sta conducendo la cosiddetta controffensiva. Ma non ci sono risultati – ha aggiunto il presidente russo – Non faremo un bilancio adesso: un fallimento, non un fallimento… Ci sono perdite, grandi. Dall'inizio del controffensiva, la perdita di personale ammonta a 71,5mila persone. A volte si ha l'impressione che questi non siano i loro uomini quando li lanciano in battaglia".