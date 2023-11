Ucraina, Putin: la guerra è sempre tragedia, pensiamo come fermarla

Putin, 23 nov. (askanews) – Le guerre “sono sempre una tragedia” e bisogna trovare un modo per fermare la guerra in Ucraina, ha dichiarato Vladimir Putin nel suo intervento al G20 organizzato con collegamenti da remoto.

“Alcuni colleghi hanno già affermato nei loro discorsi di essere scioccati dall’aggressione russa in corso in Ucraina. Sì, certo, le azioni militari sono sempre una tragedia. Persone concrete, famiglie concrete e il paese nel suo insieme e, ovviamente, dobbiamo pensare a come fermare questa tragedia”, ha detto il presidente russo.