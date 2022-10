Ucraina, Putin: non è prevista un’espansione delle mobilitazione

Roma, 14 ott. (askanews) – Durante una conferenza stampa ad Astana, in Kazakistan, Vladimir Putin ha detto che la Russia non ha intenzione di espandere la mobilitazione dopo quella “parziale” del mese scorso, che ha visto richiamare i riservisti per combattere in Ucraina. Putin ha anche affermato che “entro circa due settimane tutte le attività di mobilitazione saranno completate”.

Inoltre, ha detto che “non c’è alcuna necessità” per il momento di un colloquio con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, precisando di non aver ancora deciso se partecipare al vertice del G20 in programma il mese prossimo a Bali.