Ucraina: Putin non risponde a chiamata Zelensky

Kiev, 12 apr. (Adnkronos) – Volodymir Zelensky ha chiesto, per ora senza successo, un colloquio telefonico con Vladimir Putin per discutere delle nuove tensioni nel Donbass, ha reso noto la portavoce del Presidente ucraino, Iulila Mendel. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto di non aver visto alcuna richiesta per un colloquio "negli ultimi giorni".

"Il Presidente ha sempre qualcosa da dire sulla de escalation delle tensioni e sull'evitare una guerra", ha aggiunto Peskov.