Mosca, 27 feb. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinano che il sistema di deterrenza nucleare sia posto in massima allerta.

“Ordino al ministro della Difesa e al capo di stato maggiore di mettere le forze deterrenti dell’esercito russo in un regime di allerta speciale per il combattimento”, ha detto il capo del Cremlino in un incontro con i suoi leader militari. Questo può includere un componente nucleare, riferisce la Ria Novosti.