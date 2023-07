Ucraina: Putin potrebbe andare in India in autunno

Nuova Deli, 25 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe recarsi in India ad autunno. Lo ha detto il vice portavoce del Cremlino Yuri Ushakov, spiegando che la Russia "ha ricevuto un invito" a partecipare al vertice del G20, previsto per i primi di settembre a Nuova Deli, e "non esclude" la partecipazione di Putin in persona.